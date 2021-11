Pieterlen : deux trafiquants de drogue en détention

C’était le jeudi 20 mai à Pieterlen. Dans le cadre d’une action coordonnée, la Police cantonale bernoise a interpellé deux trafiquants de drogue présumés, l’un âgé de 20 ans, l’autre de 23.

Selon un communiqué officiel, l’un d’eux portait sur lui environ quatre kilos d’héroïne et plus de dix mille francs en espèce. Au moment de la perquisition, ce sont encore 180 grammes de produit de coupage, environ 60 grammes de cocaïnes et divers ustensiles qui ont été saisis. Tout laissait penser à un trafic de stupéfiants.





Distribution dans toute la Suisse

Les deux malfaiteurs sont accusés d’avoir exploité un dépôt de drogue et d'argent à Pieterlen et d'avoir, depuis là, distribué la marchandise dans toute la Suisse. Pendant les interrogatoires, le plus âgé a, entre autres, avoué avoir fourni de l’héroïne et de la cocaïne à différentes personnes responsables de la distribution dans plusieurs cantons.

Les deux hommes se trouvent, à présent, en détention et ont été dénoncés au Ministère public. Ils devront répondre devant la justice d’infractions à la loi sur les stupéfiants notamment. /comm-ddc