Une rénovation suspendue à l'aval des Curgismondains

La rénovation d’un immeuble attend le feu vert de la population à Corgémont. Les habitants de la commune devront se prononcer le 28 novembre sur l’assainissement de la bâtisse située à la Grand Rue 6, juste en face de l’administration communale, le long de la route cantonale. La Municipalité a hérité de ce bien suite à un lègue en 1949 et se doit de le maintenir en bon état. Or, il s’avère que les lieux sont devenus vétustes et un investissement de 1,8 million francs est nécessaire pour assainir le bâtiment afin d’y aménager huit appartements. Pour la commune, la construction, située en plein cœur du village, présente un potentiel intéressant. Erwin Dornbierer, conseiller municipal en charge du projet :