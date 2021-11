Les vendanges bernoises exceptionnellement faibles cette année

Des vendanges maussades dans le canton de Berne. La récolte 2021 de raisin a été très faible en raison des mauvaises conditions météorologiques de cette année. Ce sont seulement 974 tonnes qui ont été cueillies pendant les vendanges, soit 37% de moins que la moyenne de ces 10 dernières années. C’est même un record depuis que la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement recense des données. Les raisons de cette maigre récolte sont multiples : le gel tardif, la grêle par endroit, la grande quantité de précipitations et la prolifération de deux maladies fongiques, le mildiou et l’oïdium. Les explications du commissaire viticole du canton de Berne, Jürg Maurer :