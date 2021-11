Les communes se prémunissent des hackers

Les cyberattaques se sont multipliées ces derniers mois. Elles sont dirigées contre des privés, des entreprises, et même des collectivités publiques. Les communes vaudoises de Rolle et de Montreux ont été prises pour cible cet été, des assauts qui n’ont pas été pris à la légère ici dans la région, et pour cause : c’était l’une des premières fois en Suisse qu’une commune était attaquée par des hackers, que des données ont été volées et balancées sur le darkweb après demande de rançon. À Moutier par exemple, le service de l’informatique a immédiatement déployé des mesures essentiellement techniques :