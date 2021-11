Bienne approuve le plan de quartier « Rue du Breuil sud »

Le plan de quartier « Rue du Breuil sud » a été approuvé par le Conseil municipal de la ville de Bienne. Les autorités biennoises indiquent ce mercredi dans un communiqué que la construction de l’ancien site « Mikron » entre la rue du Breuil, la rue des Prés et la rue de l’Allée pourra avoir lieu. Il a approuvé « la modification partielle de la réglementation fondamentale en matière de construction de la Ville de Bienne dans le secteur ». Le Conseil municipal concrétise les consignes en matière du droit de la construction de la zone à planification obligatoire « Rue du Breuil sud », acceptée par les ayants droit en octobre 2019. En plus du plan de quartier, la Ville entend procéder à une adaptation mineure de la zone à planification dans laquelle se trouve le périmètre « Rue du Breuil sud ». L’appel d’offres public pour ces deux planifications a été mené entre la mi-septembre et la mi-octobre sans aucune opposition. Elles sont maintenant soumises au canton pour approbation. /comm-cer