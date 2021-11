Le canton de Berne étend l'obligation du port du masque

Face à la forte détérioration de la situation épidémiologique, le Conseil-exécutif bernois a décidé notamment d’étendre l’obligation du port du masque. À partir de lundi, ce dernier devra être porté dans tous les lieux clos accessibles au public, lors des manifestations, dans les espaces extérieurs des gares et des arrêts de transports publics ainsi que dans les hôpitaux, les homes et les crèches. Le masque redevient obligatoire également dans les écoles pour les élèves à partir de la 7H.

Pour les visites dans les hôpitaux, les EMS, les homes pour personnes avec handicap et les foyers éducatifs, les personnes à partir de 16 ans sont tenues de présenter un certificat Covid, a indiqué vendredi le gouvernement. Ce dernier a rappelé que depuis la mi-octobre, « le nombre d’infections par le coronavirus recommence à augmenter exponentiellement dans le canton de Berne, au point d’atteindre des records ces derniers jours ».

Ces mesures sont en vigueur jusqu'au 23 décembre. L’extension de l’obligation du port du masque en milieu scolaire est valable dans un premier temps jusqu’au 24 janvier 2022. « Le gouvernement bernois suit l’évolution de la situation en permanence. Si nécessaire, il prolongera ces mesures ou les adaptera », a-t-il précisé.

Par rapport aux tests répétés dans les écoles, le canton va s'en tenir à sa stratégie actuelle, à savoir uniquement des tests en cas de flambée. « Cela a un impact réduit sur la vie scolaire et a prouvé en même temps son efficacité », a expliqué le gouvernement,

Le Conseil-exécutif recommande par ailleurs de revenir au télétravail dans toute la mesure du possible. « Lorsque le travail à distance est impossible et que des personnes partagent les mêmes locaux, il est indispensable de porter un masque facial dans les bureaux collectifs ». Dans les hôpitaux, le personnel doit être vacciné, guéri ou testé et des tests répétés doivent être organisés.

Le canton de Berne a également fait un point sur la vaccination vendredi.

A ce jour, plus de 50'000 personnes ont reçu leur troisième dose. D’ici samedi, un tiers des personnes éligibles au rappel vaccinal auront reçu leur injection a précisé la Direction bernoise de la santé dans un communiqué.

/ATS-cer-nme