18e bourse aux modèles réduits sous le signe du chemin de fer de la Furka

Cette édition 2021 a également une invitée d’honneur, soit l’association du chemin de fer de la ligne sommitale de la Furka. Il s’agit de la plus longue ligne non électrifiée du pays qui traverse le paysage alpin sur 18 kilomètres entre les cantons du Valais et d’Uri. Aujourd’hui, une société anonyme à but non lucratif, la DFB AG, est concessionnaire de la ligne. Sa section bernoise présente ses activés durant le week-end avec notamment une petite exposition.

A noter encore que les petits et les grands peuvent faire un tour en petit train à vapeur. Le certificat covid est requis pour se rendre à la manifestation. /sbo