Denis Gerber reprend la mairie de St-Imier

Denis Gerber à la tête de la cité imérienne. Le PLR a été élu ce dimanche à 74,5% face à la candidate indépendante Bettina Zürcher. Il succède à Patrick Tanner à la mairie de St-Imier et prendra son poste le 15 décembre, jusqu’aux prochaines élections en novembre 2022. La participation s'élève à 49,4 % et un grand nombre de bulletins blancs ont été déposés, à savoir 256. Le nouveau maire de St-Imier Denis Gerber était ravi à l’annonce des résultats et espère que toutes la population pourra tirer à la même corde pour cette courte législature :