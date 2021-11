Un oui pour la crèche « Les Lucioles »

Les habitants de Tramelan ont également accepté ce dimanche l’adhésion de Ia commune au Syndicat d'épuration des eaux de Tavannes et environ (SETE). Dans le détail des chiffres, avec un taux de participation de 65,8% pour les deux objets, l’octroi du crédit pour « Les Lucioles » a été accepté à 1'451 voix contre 395 de non. L’adhésion de Tramelan à la SETE a reçu 1'625 voix pour, contre 186 non. /tbu-lyg-oza