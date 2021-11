Un non serré pour la carrière à Valbirse

Valbirse refuse le projet de carrière au lieu-dit Pierre de la Paix à Malleray. Les habitants de la commune l'ont refusé à 55,5%, avec 956 non contre 767 oui. Le taux de participation s'est monté à 68,2%. Le projet défendu par l'entreprise Faigaux et la bourgeoisie de Malleray était combattu par un référendum. Une votation émotionnelle portée notamment par des riverains qui craignaient les nuisances occasionnées par le passage de nombreux poids lourds. Mais pour l’un des porte-paroles du comité référendaire, Peter Borbély, d’autres éléments ont pesé dans la balance. Parmi eux l'impact environnemental et les engagements financiers de la commune :