La Bourgeoisie de Bienne se prépare pour le Marché de Noël

Retrouver la population



Installée à l'angle des rues Duffour et de Nidau, la cabane misera encore une fois sur une atmosphère chaleureuse avec sa grande tente, ses copeaux de bois et quelques mets et boissons revigorantes. Pour la Bourgeoisie de Bienne, l'absence de 2020 a pesé sur les finances et le moral. « Nous voulons vraiment retrouver la population. C’est toujours l’occasion pour nous de sortir de nos forêts et de montrer nos activités », expliquait lundi le directeur de la bourgeoisie, Kuno Moser, à l'occasion d'une conférence de presse. Il faudra toutefois composer avec les règles sanitaires actuelles :