Les Prés-d’Orvin : le stationnement va bientôt être payant

Le stationnement payant aux Prés-d’Orvin, c’est pour bientôt. L’association Parking les Prés-d’Orvin (APO) a vécu sa première assemblée générale jeudi 25 novembre. Créée en juillet 2021, cette association est composée de Francis Conrad, conseiller municipal de Nods, de Magali Schmid du Parc régional Chasseral et d’Arthur Balz, conseiller municipal d’Orvin. L’APO a présenté le projet qui vise à améliorer les conditions de parcage. Il est question d’engager une personne pour gérer l’afflux d’automobiles et leur parcage, ainsi que d’installer de la signalétique et des horodateurs, comme l’explique le conseiller municipal d’Orvin en charge de l’urbanisme et du tourisme Arthur Balz :