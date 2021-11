Optimisations des outils numériques pour les tests en cas de flambée

Le logiciel d’enregistrement en cas de flambée de Covid-19 dans les écoles a été optimisé. Le canton de Berne l’a fait savoir par un communiqué publié ce lundi. Il est dorénavant possible de numériser les listes de classes entières, afin de faciliter l’inscription aux tests en cas de flambée pour les parents. Suivant l’évolution des cas dans les écoles, le Service du médecin cantonal pourra ordonner plus rapidement l’application des règles de quarantaine si la situation épidémiologique l’exige. La Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration rappelle qu'il ne faut pas envoyer ses enfants à l'école s'ils sont malades. /comm-tbu