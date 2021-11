Sondages post-votations : des chiffres à lire avec prudence

Les votants plus âgés ont de loin montré le plus gros soutien à la loi Covid. Selon un sondage représentatif réalisé après les votations de dimanche pour le compte de Tamedia et 20 Minutes auprès de plus de 33'000 personnes de toute la Suisse et publié lundi, 78% des personnes de plus de 65 ans ont indiqué avoir voté oui.

Plus les votants sont jeunes, plus ils sont sceptiques. Alors que 56% des 35-49 ans ont déclaré avoir voté en faveur de la loi, ils ne sont plus qu'une minorité de 44% parmi les 18-34 ans.

Des chiffres qu’il faut appréhender avec prudence selon le directeur de l’Année politique suisse, Marc Bühlmann :