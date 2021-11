Déménagement de l'Ecole de maturité spécialisée de Moutier à Bienne

Le déménagement sera organisé par l'EMSp et la Direction de l'instruction publique en collaboration avec l'Office des immeubles et des constructions. Reste que ce réaménagement sera provisoire : l'EMSp et d'autres filières des gymnases biennois s'installeront à terme et de façon définitive dans les bâtiments de la rue de la Source à Bienne, locaux occupés jusqu'en 2029 par la Haute école spécialisée bernoise et qui devront être rénovés. /ats-cer-oza