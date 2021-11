Le Monde en cause : un voyage à New-York malgré la pandémie

Les personnes vaccinées peuvent à nouveau se rendre aux Etats-Unis depuis le 8 novembre dernier. Les frontières ont rouvert aux voyageurs après plusieurs mois de fermeture stricte, en raison de la pandémie de Covid-19. Et comme souvent en période de Noël, New York attire les touristes. Ça ne manque pas cette année, malgré la circulation encore importante du coronavirus. Notre journaliste Alexandre Rossé passe quelques jours dans la Grande Pomme. Il assure que malgré la pandémie, la préparation du voyage n’a pas été plus pénible que d’habitude.