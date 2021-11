Lengnau : homme prévenu de meurtre

Prévenu de meurtre après un acte de violence à Lengnau. Un homme de 53 ans a été mis en accusation par le Ministère public régional Jura bernois-Seeland. Il est actuellement en exécution anticipée de peine, a indiqué l’autorité dans un communiqué diffusé mardi.





Altercation violente

Pour mémoire, le 9 novembre 2020, le prévenu aurait eu une altercation physique violente au Chasseralweg avec un homme alors âgé de 38 ans. Ce dernier a été gravement blessé notamment au moyen d’un couteau. Il est ensuite décédé et n’a été retrouvé dans son appartement que deux jours plus tard.

L’enquête policière a conduit à l’arrestation de l’assaillant le 12 novembre à Bienne. Celui-ci se trouve depuis en détention provisoire et est en exécution anticipée de peine depuis cet été. Il lui est par ailleurs reproché d'avoir conduit la voiture de la victime à son domicile et d'y avoir dérobé de l'argent et des stupéfiants. /comm-ddc