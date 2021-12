Déménagement en vue pour l'APEA de Bienne

L'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) de Bienne a besoin de place. Elle emmènagera l'an prochain dans des locaux à la rue du Coin à Boujeau et profitera de 1000 mètres carrés de bureaux et 200 mètres carrés de surfaces d'archives. Initialement installée à la rue Centrale depuis sa création en 2013, l'APEA a très rapidement été confrontée à un manque d'espace. Une situation qui l'a poussée à répartir ses activités sur plusieurs sites. Le déménagement prévu en 2022 a pour but de centraliser l'action de l'APEA et rendre son travail plus efficace. Le Grand Conseil a validé ce projet mercredi en débloquant plusieurs crédits : 1,6 million de francs pour l'aménagement du nouveau site, 200'000 francs pour le déménagement à proprement parler, et 110'000 francs par an pour le loyer. L'APEA de Bienne devrait prendre possession de ses nouveaux locaux à partir de décembre 2022. /oza