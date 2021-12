Députés jurassiens en visite à Berne

La troisième journée de la session d’hiver du Grand Conseil bernois s’est achevée mercredi sur un petit événement. Petit, mais dont la portée symbolique est importante. Une délégation du Parlement jurassien, emmenée par sa présidente Katia Lehmann, a fait le déplacement du Rathaus pour une rencontre de courtoisie avec leurs homologues du législatif bernois. La vice-présidente du Parlement jurassien Brigitte Faivre, les députés Fabrice Macquat et Quentin Haas, ainsi que le secrétaire général du Parlement Jean-Baptiste Maître et son futur successeur Fabien Kohler étaient également de la partie.





Applaudissements courtois

Après avoir assisté à la fin des débats – débats durant lesquels les visiteurs du jour ont été salués et applaudis comme le veut la coutume au Grand Conseil -, les élus Jurassiens ont été accueillis dans la grande salle du Rathaus par le président du législatif Hervé Gullotti mais aussi les représentants de la Députation francophone Pierre-Yves Grivel et Virginie Heyer. Un accueil cordial qui doit marquer le début d’une nouvelle ère après le vote de Moutier et la fin de la Question jurassienne, estime Hervé Gullotti :