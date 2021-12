Des décos de Noël pour renouer avec les jeunes

Tramelan prendra une nouvelle apparence pour les fêtes. Cette année, on ne verra pas les traditionnels sapins de Noël. La commune a souhaité adopter une démarche « plus durable » et dans « l’aire du temps ».

Cette fois-ci, ce sont les enfants qui ont mis la main à la pâte pour décorer les rues du village. Avec l’accompagnement de l’Action Jeunesse Régionale (AJR), une quinzaine de jeunes de 9 à 17 ans ont créé personnages en pain d’épices, cannes à sucre et autres bonhommes de neige. Ces bricolages seront posés et inaugurés mercredi soir.

L’animateur responsable de l’AJR Pierre-Alain Basso révèle que les enfants se sont tournés vers les couleurs rouge et blanc pour la décoration. « Quant au reste, le mystère reste total », dit-il sur un ton amusé.