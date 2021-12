Le canton de Berne opposé au certificat dans le cercle familial

Le gouvernement bernois ne veut pas d'un certificat sanitaire obligatoire dans le cercle familial. Il estime qu'il serait impossible de contrôler le respect de cette mesure lors de rencontres privées en famille et entre amis. Il craint aussi que cela n'accentue les divisions dans les familles à l'approche des fêtes de fin d'année.

Dans sa prise de position adressée mercredi au Conseil fédéral, le gouvernement bernois écrit qu'au lieu d'imposer des restrictions sévères dans la sphère privée, il serait plus opportun d'assurer une protection conséquente aux frontières. Il propose l'introduction du contrôle systématique des certificats à l'entrée sur le territoire suisse, notamment dans les aéroports.

Le Conseil-exécutif bernois rejette aussi la proposition de rendre obligatoire la collecte de données pour les activités sportives et culturelles. Il estime que cette démarche ne peut pas porter ses fruits sans un traçage des contacts et une banque de données entièrement automatisée. Il estime que le télétravail doit faire l'objet d'une recommandation et pas d'une obligation.

Dans sa prise de position, le gouvernement bernois estime que la réalisation de tests répétés à grande échelle dans les écoles n'apporte pas de bénéfice supplémentaire. Il préconise donc le dépistage en cas de flambées dans les établissements scolaires. /ATS-cer