Le déménagement de l’EMSp ne plait pas à Moutier Ville Jurassienne

Un transfert rapide certes, mais de façon harmonieuse et concertée. Moutier Ville Jurassienne réagit mercredi à l’annonce faite par le canton de Berne de déménager pour la rentrée 2022 l’Ecole de Maturité Spécialisée à Bienne. Dans un communiqué, le comité autonomiste s’étonne de la vitesse avec laquelle le canton de Berne poursuit son désengagement en Prévôté, alors même que la date de transfert définitif de la ville dans le canton du Jura n’est toujours pas connue. Il s’étonne de constater que cette décision n’a fait l’objet d’aucune discussion préalable et s’avère contraire aux engagements pris par les deux cantons. Moutier Ville Jurassienne attend une réaction ferme des autorités de la Ville de Moutier et du Gouvernement jurassien. Le comité attend par ailleurs du canton de Berne « qu’il cesse sa politique de la terre brûlée, empreinte d’une vengeance à peine voilée, ou qu’il s’engage à transférer Moutier dans les plus brefs délais ». /comm-ami