Les Franches-Montagnes en manque de logements

S'installer aux Franches-Montagnes n'est pas chose aisée : le mémento statistique de cette année démontre que le district a un taux très bas de logements vides. Seuls 2% des logements sont vacants, et 9 communes sur 13 font face à un réel déficit. Au Bémont et à La Chaux-des-Breuleux d’ailleurs, aucun habitat n’est disponible. Les possibilités de construction dans les petites communes franc-montagnardes sont fortement réduites, notamment à cause de la Loi sur l'aménagement du territoire. Selon André Tschudi, maire du Bémont et président du Syndicat des communes des Franches-Montagnes, les promoteurs sont aussi plus frileux, à l’idée de construire sur les hauteurs… et les Francs-montagnards pas toujours disposés à envisager le développement démographique de leurs communes. Pour autant, il est vital que les petits villages trouvent des solutions pour éviter de mourir à petit feu.