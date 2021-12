La Neuveville : les finances inquiètent les élus

Tant le plan financier que le budget 2022 ont été acceptés par le législatif.





Deux crédits passent la rampe

La suite du programme s’est ensuite déroulée sans trop de contradictions. Deux crédits d’engagement ont été approuvés. Ils concernent les contrats liés aux ramassages des déchets urbains et des déchets verts. Ils s’étalent tous deux sur cinq an avec un total de 460'000 francs pour l’un et d’un peu plus de 500'000 francs pour l’autre.

Une dizaine de motions et de postulats étaient également à l’ordre du jour de cette riche séance. Il a notamment été question de cybersécurité dans un postulat accepté avec quelques modifications par les élus du Conseil général. La commune s’engagera entre autres à faire le ménage dans ses données numériques pour éviter qu’elles ne tombent entre de mauvaises mains.





Présidence féminine

Enfin, le Conseil général a élu son nouveau bureau. C’est la socialiste Joëlle Moeckli qui assumera le poste de présidente durant l’année à venir. La fonction de vice-présidente revient à Céline Känel du Forum neuvevillois. L’unique représentant de l’UDC Anton Tony Gutmann deviendra deuxième scrutateur. /ddc