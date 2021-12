Trois biennois dans le cadre provisoire pour le Mondial U20

Trois joueurs du HC Bienne peuvent espérer disputer la plus importante compétition à l’échelon de la relève. Le défenseur Noah Delémont, ainsi que les attaquants Jérémie Bärtschi et Lilian Garessus figurent dans le cadre provisoire pour le Championnat du monde U20, selon un communiqué transmis jeudi. Le tournoi se tiendra du 26 décembre au 5 janvier à Edmonton et Red Deer au Canada. Les trois seelandais rejoindront l’équipe de Suisse le 13 décembre et effectueront la préparation outre-Atlantique avec trois matchs amicaux au programme contre le Canada, l’Allemagne et la République tchèque. La sélection provisoire de 29 joueurs du coach Marco Bayer sera réduite à trois gardiens et 22 joueurs de champ le 24 décembre. /emu