Crémines : plus de nouveaux établissements érotiques

Les habitants de Crémines ne veulent pas de nouveaux établissements érotiques dans les zones mixtes ainsi que dans le centre du village. Réunis en assemblée communale jeudi soir, ils ont accepté par 43 oui et 1 non la modification du règlement communal de l’affectation du sol et de construction. Cela signifie qu’ils soutiennent le point selon lequel il sera interdit de voir naître de nouveaux établissements exerçant des activités de caractère érotique au sein du village. Ce vote avait un caractère consultatif, le dossier est donc à présent entre les mains de l’administration communale.





Autres décisions en bref

Les 62 ayants-droits présents jeudi soir à l’assemblée communale ont également approuvé le budget 2020 de la commune mixte de Crémines, qui planche sur un bénéfice de près de 25'000 francs. Autre budget, celui du Syndicat scolaire du Grand Val a lui aussi été accepté. La part de Crémines s’élève à 337'605 francs sur un budget total de plus d’1,2 millions de francs. Plusieurs crédits ont également été acceptés, notamment celui d’investissement pour la remise en état périodique des chemins blancs d’un montant de 428'341 francs. Le crédit supplémentaire de 43'000 francs pour terminer le plan d’aménagement des eaux a lui aussi été approuvé par la population. /comm-lyg