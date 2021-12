Coup d'envoi de la Cantonale Berne Jura

Dix lieux d’exposition dans deux cantons et une diversité artistique sans pareil : la onzième édition de la Cantonale Berne Jura s’ouvre dimanche 5 décembre. Pas moins de 193 artistes et groupes d’artistes exposent de décembre à janvier à Bienne, Moutier, Porrentruy ou encore Le Noirmont. Un moment attendu par les musées et celles et ceux qui vont y présenter leurs œuvres après une édition 2020-2021 perturbée. La présidente ad intérim du Centre Pasquart à Bienne, Felicity Lunn, relève avec bonheur cet enthousiasme général :