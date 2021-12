Le Grand Temple fête ses 100 ans

Sa forme ovale en fait une de ses spécificités. Le 4 décembre 1921, le Grand Temple de La Chaux-de-Fonds était inauguré après être parti en fumée. Pour marquer ces 100 ans, une exposition de photos d’archives a été installée dans la cour de l’édifice et un culte commémoratif s’est tenu ce dimanche. Une projection d’un diaporama sur l’histoire du Grand Temple, ainsi que des conférences sur sa reconstruction et ses secrets se tiendront également mardi et jeudi. Un programme à retrouver ici.