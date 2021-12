Il n'y aura pas de marché de Noël à Moutier

« C'est la mort dans l'âme et avec un marché rempli (40 cabanes) que nous avons pris cette décision », écrit lundi dans un communiqué le comité des commerçants et artisans prévôtois (CAP). Le sapin érigé la semaine dernière restera donc sans ses cabanes, ses musiques de Noël et son vin chaud, déplorent les organisateurs.

La mise en place d'une infrastructure qui ferme complètement le marché et d'un sas avec certificat sanitaire engendre des frais qui ne sont pas supportables pour notre organisation, a souligné le comité CAP. Il relève que le traditionnel chant des élèves n'aurait pas pu se faire sans prendre un risque élevé pour les participants.

A défaut de marché de Noël, les organisateurs ont tout de même prévu une rencontre avec la population ce vendredi. Cédric Roos :