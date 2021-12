L’ESBV veut s’agrandir

Avant d’être lancé, le projet devisé à un million de francs doit encore passer par le vote de la commune de Sonceboz-Sombeval lundi soir et des municipalités de Corgémont, Cortébert et Péry-La Heutte le 13 décembre. L’enveloppe sera ensuite répartie parmi ces dernières en fonction du nombre d’élèves et de leur population totale.

Les travaux débuteraient vers juillet 2022 et s’achèveraient neuf mois plus tard. « Il y aura certainement des dérangements durant les cours à cause du chantier, confie Manuel Jacot. Mais le plus gros des travaux serait effectué durant les vacances scolaires pour limiter les nuisances sonores ». /ddc