Nouvelles dispositions sur la chasse et la protection de la faune sauvage mises en consultation

L’Office de l’agriculture et de la nature émet des propositions sur la chasse et la protection de la faune sauvage. Celles-ci seront mises en consultation du 6 décembre 2021 au 14 janvier 2022. En plus d’intégrer de nouvelles dispositions relatives à la chasse, le projet de révision entend faire entrer dans la loi trois objets. Il compte mettre en œuvre la motion « Abolition de la chasse au terrier dans le canton de Berne » adoptée par le Grand Conseil lors de la session d’automne 2021, d’intégrer de nouvelles dispositions sur le versement d’indemnités aux propriétaires d’animaux de rente non protégés attaqués par des loups (les dommages ne seront indemnisés que si l’attaque survient dans une zone de montagne III ou IV ou dans la zone d’estivage) et faire adopter une modification de la législation en ce qui concerne les animaux blessés par les clôture dangereuses. /comm-cer