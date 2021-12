Saintimania passe aux 2G

Les prélocations vont bon train pour Saintimania. Près de 50% des billets ont déjà trouvé preneur. La vente a démarré samedi dans un établissement public de St-Imier.

Dans un communiqué publié ce lundi, les organisateurs rassurent : il reste des places pour chaque soir et pour chaque envie.

Face aux nouvelles mesures de lutte contre la pandémie, les responsables de la revue imérienne ont décidé d’introduire la stratégie dite des 2G (geimpft ou genesen). Le spectacle sera ainsi ouvert aux personnes vaccinées ou guéries. Cela permettra de proposer un petit Nouvel An dans la lignée des dernières éditions : repas, apéritif, échange pendant les intermèdes et danse jusqu’au bout de la nuit.

Saintimania best of, aussi drôle que possible, aussi prudent que nécessaire, c’est les 21, 22 et 29 janvier à la salle de spectacles de St-Imier. /comm-cwi