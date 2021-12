Grange en feu à Sonceboz : cause technique privilégiée

On en sait plus sur les causes de l’incendie qui a ravagé une grange à Sonceboz. Le travail d’enquête mené par la brigade incendies et explosions de la police cantonale bernoise concernant le sinistre qui a détruit la bâtisse en novembre dernier à la rue de Pierre-Pertuis est terminé. A l’issue de l’enquête, c’est la piste du problème technique survenu sur un chauffage électrique à rayonnement qui est privilégiée, a indiqué la police cantonale bernoise dans un communiqué mardi.

Pour rappel, les sapeurs-pompiers de La Suze avaient réussi à empêcher la propagation de l’incendie aux bâtiments alentours. La grange avait toutefois complétement brûlé. Les dégâts matériels sont estimés à plus de 150'000 francs. /comm-ddc