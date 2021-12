Le Boogie-Woogie veut revenir à La Neuveville

Le Boogie Woogie Festival ne lâche rien et veut revenir pour sa deuxième édition. Après deux annulations en raison de la pandémie, la manifestation qui regroupe des grands noms de la scène revient à La Neuveville du 18 au 20 mars. Les organisateurs ont déjà révélé mardi la participation de quatre têtes d’affiche internatinonales. Il s’agit de Daniel Breitenstein, qui est accessoirement le président du comité d’organisation du festival, du pianiste français Jean-Pierre Bertrand, du pianiste espagnole Lluìs Coloma et de l’artiste néerlandaise Anke Prevoo .

Des finances « saines »

Malgré la situation sanitaire actuelle particulièrement instable, les organisateurs de la manifestation se réjouissent de se remettre à l’ouvrage. « La première édition avait rencontré un grand succès, souligne l’attaché presse du festival Virginie Ducrot. On nous demandait vraiment d’en refaire une, tant du côté du public que du côté des artistes ». S’il reste très optimiste pour 2022, le comité d’organisation s’efforce de garder les pieds sur terre : « on sait que la situation peut changer à tout moment mais on part du principe que ça pourra se faire ».