Seuls les vaccinés ou guéris dans les patinoires

Dès à présent, seules les personnes vaccinées ou guéries du coronavirus auront le droit de se rendre dans les patinoires de National League et de Swiss League de hockey sur glace. La direction et les clubs l'ont décidé ce mardi. Les organisations suivent ainsi les mesures décidées par le Conseil fédéral vendredi dernier pour lutter contre la propagation du virus. La question centrale était de savoir si les clubs allaient accorder l'accès aux stades aux personnes de plus de 16 ans titulaires d'un certificat dit des 3G (guéri, vacciné, testé ou en allemand genesen, geimpft, getestet), comme c'était le cas jusqu'à présent, ou s'il fallait limiter l'accès aux personnes titulaires d'un certificat de vaccination ou de guérison (2G).





Port du masque et consommation assise ne sont plus obligatoires

Les clubs ont décidé à l'unanimité d'adapter leur concept de protection en faveur de la 2G pour les spectateurs âgés de 16 ans et plus. Avec cette décision, l'obligation de porter un masque dans les patinoires est supprimée et la consommation restera possible sans restriction, même debout. La mesure s'applique pour une durée indéterminée, « le moins longtemps possible », espère Stéphanie Mérillat, présidente du HC Bienne.





« Choisir entre un borgne et un aveugle »

« Quelle que soit la solution privilégiée, elle nous rendait perdant », estime Stéphanie Mérillat. « On frustre certains de nos clients et nos fans. On va certainement perdre un peu de public », ajoute-t-elle. « Ce qu’on va gagner en gastronomie on va certainement le perdre en billetterie », explique encore la présidente du club seelandais qui relativise ainsi l'argument économique.