La saison de ski démarre dans la région

Autres stations dans les starting-blocks

Dans les autres stations, il faudra encore patienter. Les quelques chutes de neige annoncées mercredi et jeudi pourraient faire la différence, par exemple aux Prés d’Orvin. Il manque encore une vingtaine de centimètres selon le président du téléski Marc-André Léchot. Si tout se passe comme prévu, le babylift pourrait ouvrir ce week-end déjà. On est un plus prudent du côté de Tramelan. La neige commence à tenir sur la partie haute du téléski. Là encore, c’est la météo qui va dicter le tempo. Tout est prêt, assure le responsable communication Frédéric Lauber. Et les installations tramelotes ont la chance de pouvoir tourner avec relativement peu de neige, car par de cailloux dans le secteur. L’an dernier, Tramelan avait ouvert le 7 décembre. Retrouvez sur le site Webceg le bulletin d'enneigement des stations de la région. /oza