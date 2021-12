Un premier ouvrage déjà très intime

A la manière d’un « Petit Prince » de St-Exupéry, son personnage s’adapte et tire les leçons de ses différentes rencontres. Un univers que l’illustratrice jurassienne Marie Monnerat a mis en image avec 11 illustrations. « Normalement je mets en image ma propre imagination. Là j’ai dû entrer dans la tête de quelqu’un d’autre pour vraiment réussir à le mettre en image. Je pense que son histoire a aussi résonné en moi, ce qui m’a sans doute aidé à sentir cette sensibilité qui ressortait du texte », explique Marie Monnerat. Cette sensibilité, Romain Denoël veut qu’elle soit entendue, comme un message sortie d’une fiction mais façonné par un vécu bien réel. Quand il a commencé à écrire cet essai à 18 ans au Lycée dans le cadre d’un travail de maturité, il n’imaginait pas un tel destin. « Au début, je n’étais même pas sûr de réussir à le finir (rires) ! Puis quand il était terminé, que j’ai vu la note que j’ai reçue et qu’il a été distingué par le Prix de l’Amicale du Lycée cantonal en 2019, je me suis dit alors que ça pouvait aller plus loin », se souvient le jeune auteur qui, dès ses débuts, lève le voile sur des ressentis intimes.