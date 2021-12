Un sapin géant pour illuminer le Bas-Vallon

Qui sont les gars du coin ?

Aider la population curgismondaine : c’est l’objectif que s’est fixé le groupe de jeunes hommes. Ils sont 5 à prendre différentes initiatives pour aider les personnes de Corgémont. Des actions pour lesquels ils font la promotion sur les réseaux sociaux, un de leurs terrains de jeux. Le but du groupe d’amis est d’aider la population sous forme de conseils, que ce soit pour rédiger un CV ou pour savoir gérer les réseaux sociaux d’une entreprise, mais aussi sous forme d’actions plus pratiques. Nath explique ce qu’est le groupe les gars du coin et que le forme :