Le dossier de la piscine au menu du législatif de St-Imier

Le Conseil de ville de St-Imier termine l’année sur un copieux repas aux effluves de chlore. Les élus se retrouvent jeudi en fin de journée, à la salle de spectacles, pour l’ultime séance de 2021. Ils se pencheront notamment sur l’assainissement de la piscine en plein air.

Le Conseil de ville devra donner son préavis au corps électoral sur deux variantes : l’une à 2,6 millions de francs et l’autre à 3,9 millions. La solution la plus onéreuse prévoit une réfection totale du site. L’option « light » consiste en une remise à neuf basique des installations et implique même une diminution de l’offre existante avec la disparition de la pataugeoire. Olivier Zimmermann, vice-maire de St-Imier, en charge des bâtiments et des infrastructures sportives :