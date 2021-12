Légère baisse de l'aide sociale en 2020

Le nombre de personnes percevant des prestations de l'aide sociale n'a cessé de diminuer ces dernières années. Cette tendance s'est poursuivie en 2020 dans le canton de Berne puisque 44'391 personnes ont bénéficié d'une aide sociale, soit 0,4% de moins qu'en 2019. La taux d'aide sociale s'établit à 4,3% (-0,04 point) selon un rapport publié jeudi par les autorités cantonales. Les coûts nets de l'aide sociale ont diminué de 4 millions de francs (-1%) pour atteindre 465 millions de francs. Pour la première fois depuis 2014, les coûts nets moyens par bénéficiaires sont repartis à la baisse pour s'établir à 10'482 francs (-0,6%).





Des bénéficiaires de tous horizons

Près d'un tiers des bénéficiaires de l'aide sociale dans le canton de Berne sont des enfants et des adolescents. Mais les ménages d'une personne, les actifs et les personnes sans formation représentent aussi une part importante. Parmi les adultes, plus d'un tiers exerce une activité lucrative tandis qu'un autre tiers recherche un emploi. Le dernier tiers est constitué de personnes n'exerçant pas d'activité lucrative, par exemple parce qu'elles élèvent leurs enfants ou se trouve en incapacité de travail provisoire.

Par rapport à 2019, la part de personnes étrangères a augmenté de 5,8% parmi les bénéficiaires âgés de moins de 35 ans. Cette hausse s’explique notamment par le fait que les bénéficiaires issus de l’asile sont passés en 2020 de la compétence du canton à celle du service social de leur commune de domicile. /comm-oza