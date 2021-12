« Sapin solidaire » de retour pour une troisième édition

« Sapin solidaire » sera de retour le 15 décembre sur les ondes de RJB, de 6h à 18h. BNJ FM, qui organise cette journée, l’a annoncé ce jeudi dans un communiqué. Le but de cette action est de récolter des dons auprès des auditeurs et des entreprises de la région en faveur des enfants qui en ont besoin. Ces dons seront ensuite reversés à la Chaîne du Bonheur, partenaire de l’évènement. « Nos collaborateurs, tous secteurs confondus, se mobiliseront pour proposer des programmes festifs, lancer des appels aux dons et décorer le sapin au fur et à mesure des dons reçus » ajoute BNJ FM dans son communiqué. En 2020, l’action avait permis de récolter près de 74'000 francs. /comm-cer