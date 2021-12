Un nouveau polar signé Stéphane Augsburger

Stéphane Augsburger a commencé à écrire en autodidacte en 2014. Après la publication de cinq ouvrages, il a connu un coup d'arrêt en raison de problèmes de santé, de la cessation de son activité en boulangerie et de difficultés à trouver un nouvel éditeur. Une période compliquée qu'il a pu surmonter et qui n'a jamais anéanti son envie d'écrire et sa passion pour les enquêtes :