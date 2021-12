Différends entre Berne et Bienne à propos du centre pour requérants

Pour le Conseil municipal, le centre de retour de Bienne-Boujean ne pouvait plus être exploité à long terme pour des raisons liées au droit des constructions et de l'aménagement. Les conteneurs sont dans une zone de travail et non dans une zone d'habitation. La Ville estime qu'utiliser ces baraquements à des fins d'hébergement à cet endroit n'est pas acceptable à long terme. /ATS-gtr-ddc