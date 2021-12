Etudier la suppression des passages à niveau de la région

Par cette interpellation adressée au Conseil-exécutif, Anne-Caroline Graber espère atteindre également la Confédération et les CFF. En 2018, ils avaient tous les deux estimé que les passages à niveau présents sur la route reliant Sonceboz à La Chaux-de-Fonds étaient sûrs. Elle pense qu’avec l’exemple de l’accident ce samedi, qui n’a heureusement pas fait de victime mais qui aurait pu être mortel selon Anne-Caroline Graber, il est important que le canton de Berne, mais aussi les CFF et la Confédération se sentent concernés et revoient leur opinion :