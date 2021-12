Piloter un Airbus sans quitter Delémont

S’inspirer des erreurs

Ces normes justement, doivent permettre de garantir un maximum de sécurité dans le domaine de l’aviation. LineUp entend s’inspirer de la rigueur et de la transparence de la culture aéronautique, pour la transposer dans le domaine médical. « Quand il y a un crash d’avion ou tout autre accident, tout est analysé, on en entend parler partout, pour éviter qu’une telle erreur soit réitérée. Dans le domaine médical, tout est opaque. Les erreurs sont courantes, mais on en parle peu », déclare Claude Mischler. « Or, ces erreurs peuvent sauver des vies, si on les signale et si on apprend à ne plus les commettre », ajoute-t-il. Des cours sont donc mis sur pied par LineUp à destination du personnel hospitalier pour optimiser la communication et pour mettre en place des procédés visant à diminuer les risques et erreurs médicales.





Cours pour des vols plus écolos

D’autres leçons seront aussi proposées à Delémont dès mercredi, date de lancement officiel de LineUp. Les pilotes pourront être accompagnés par des instructeurs pour en apprendre davantage sur l’aviation durable. « Certains automatismes aujourd’hui en place polluent énormément et pourraient facilement être modifiés. Nous voulons travailler à améliorer les impacts liés aux émissions dues aux avions », explique Claude Mischler. L’entreprise offre aussi des journées dédiées aux personnes phobiques de l’avion : grâce à des explications mécaniques et des techniques de gestion de la peur, les participants devraient pouvoir ensuite voler plus sereinement.

Le simulateur sera enfin ouvert au grand public qui souhaiterait vivre une expérience de vol sans quitter la terre ferme. LineUp a obtenu le soutien du canton et de plusieurs partenaires dans le domaine de l’aviation et le secteur médical./cto