Un crédit pour éviter les crues de l'Orvine

Les habitants d’Orvin se penchent mardi soir sur un dossier très émotionnel. Convoqués en assemblée municipale à la Halle de gymnastique, ils devront examiner un crédit destiné à la mise en place de mesures de protection contre les crues de l’Orvine. Le ruisseau, qui coule sous des habitations, avait fait des graves dommages dans le secteur du Coin lors de la terrible crue du 22 juin dernier. Depuis ce jour, les autorités du village ont tout mis en œuvre pour éviter qu’un tel scénario ne se reproduise, en s’approchant notamment de l’Office des Ponts et chaussées du canton de Berne et du garde-pêche. Des bureaux d'ingénieurs ont également mandaté pour évaluer les risques et proposer des variantes d’aménagement. Julien Tièche, conseiller municipal en charge des travaux publics à Orvin :