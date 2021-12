Vacances scolaires encore avancées

Les écoliers bernois auront finalement trois semaines de vacances cet hiver. La Direction de l’instruction publique et de la culture a décidé ce mardi, conjointement avec la Direction de la santé, que les vacances de Noël pour les classes de l’école obligatoire commenceront déjà le vendredi 17 décembre dès la fin des cours, et non plus mardi 21 décembre, comme annoncé vendredi dernier. Cette décision est prise compte tenu de l’évolution actuelle de la situation épidémiologique. Selon le communiqué, libérer les élèves une semaine avant le début des fêtes de fin d’année permettra de rompre à moyen terme les chaînes de transmission en milieu scolaire. A noter que cette mesure ne concerne pas les écoles du niveau secondaire II et que les cours reprendront comme prévu pour tous les écoliers le lundi 10 janvier 2022.

La Direction de l’instruction publique bernoise rappelle que les écoles proposeront une offre d’accueil pour les parents qui ne pourraient pas garder leur enfant à la maison. /comm-lyg