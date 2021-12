Succès total pour l’action Sapin solidaire

Gros succès pour l’action Sapin solidaire. RJB a invité ce mercredi auditeurs et entreprises de la région à faire des dons pour l’opération de la radio en partenariat avec la Chaîne du bonheur. Les montants ont permis d’ajouter au fur et à mesure de la journée des décorations sur un sapin installé dans le studio et ainsi représenter l’effort solidaire dans le Jura bernois et à Bienne. Au total, 11'280 francs ont été récoltés, un record. L’intégralité ira en faveur de l’enfance en souffrance en Suisse et dans le monde. L’édition précédente du « Sapin solidaire » en 2020 avait récolté 9'000 francs. /gtr