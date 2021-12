C’est une première. Mont-Crosin accueillera la Fête de lutte du Jura bernois en 2022. L’événement sportif se tiendra les 25 et 26 juin. Il s’agira d’une édition spéciale puisque l’Association des lutteurs et gymnastes aux nationaux du Jura bernois (ALGNJB) célébrera ses 100 ans. Les organisateurs ont présenté jeudi matin les grandes lignes de la manifestation, comme nous l’explique Reinhard Jossen, président du comité d’organisation et de l’ALGNJB.