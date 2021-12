Les masques de la région ont la cote

Les affaires d’Amyna3 reprennent de plus belle. Avec la recrudescence des cas de Covid-19 et l’apparition du variant Omicron sur le territoire suisse, la fabrique de masques chirurgicaux basée à Corgémont voit ses ventes augmenter. Lancée il y a un peu plus d’une année par Morena Pozner et André Piguet, cette usine est équipée de quatre machines pouvant produire jusqu’à 120 masques chirurgicaux par minute.

Si les affaires marchent bien aujourd’hui, ça n’a pas toujours été le cas. « Au moment de la création, c’était très compliqué, révèle Morena Pozner. Mais actuellement – à cause ou grâce à la nouvelle flambée des cas de coronavirus – l’entreprise reçoit beaucoup de commandes ».

Les ventes de ces moyens de protection fluctuent donc en partie au rythme de l’évolution de la situation sanitaire en Suisse. Pour autant, ça ne veut pas forcément dire qu’une sortie de crise signerait la fin pour Amyna3. « Je pense qu’au niveau des hôpitaux, des pharmacies et des cabinets, on aura toujours besoin de masques », assure la directrice du home les Bouleaux.